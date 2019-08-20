Облачные и инди-игры на выставке Gamescom

Две главные тенденции на Gamescom — это облачные игры и инди-игры. Облачные игры — это очень важная тенденция, суть которой в том, чтобы играть в игры практически на каждом устройстве, потому что фактическая учетная запись пользователя находится в облаке. Это очень важный рынок будущего, создание которого происходит здесь и сейчас.



Вторая тенденция — инди-игры. В настоящее время маленькие и независимые студии разрабатывают игры со своими уникальными сюжетами. Мы также наблюдаем это здесь на Gamescom. Более 150 инди-разработчиков приехали представить свои игры. Самые захватывающие и самые интересные сюжеты в настоящее время нельзя прочитать в романах, но они присутствуют в игровом формате