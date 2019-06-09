Кто сменит Мэй на премьерском посту?

Великобритания выплатит Евросоюзу 40 миллиардов фунтов стерлингов только после того, как Брюссель предложит Лондону более выгодные условия сделки, заявил главный кандидат на пост лидера консерваторов и премьер-министра, сторонник "жесткого брексита" Борис Джонсон. Эти деньги Британия обязана выплатить ЕС в случае развода. "Мне всегда казалось странным, что мы должны выписать полный чек ещё до достижения окончательной сделки", - подчеркнул Джонсон.

Один из его главных соперников в борьбе за премьерский пост – министр окружающей среды Майкл Гоув. Он допустил, что Лондон может попросить у Брюсселя еще одну небольшую отсрочку.

"Я считаю, что мы должны покинуть ЕС до 31 октября. Но если нам понадобится еще несколько дней или недель, чтобы расставить все точки над И, то это было бы верным решением".

Глава МВД Саид Джавид, который также претендует на пост премьера, заявил, что сделает все возможное, чтобы Британия вышла из ЕС 31 октября. Джавид подчеркнул, что хочет избежать "жесткого брексита", но при этом он сделал важную оговорку.

"Я приложу все усилия, чтобы мы пришли к соглашению. Но если мне придется выбирать между "жестким брекситом" и сохранением членства в ЕС, я выберу "жесткий брексит".

За пост лидера консерваторов борются более 10 кандидатов. Пока не определится имя победителя, временно занимать эту должность будет Тереза Мэй.