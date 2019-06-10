Тони Паркер завершает карьеру

Баскетболист Тони Паркер объявил о завершении карьеры. 37-летний француз провел в НБА 18 сезонов и за это время завоевал четыре чемпионских титула.

"Меня переполняют эмоции, но я ухожу из баскетбола. Это было невероятное приключение, - написал француз на своей странице в Facebook. - Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что меня ждут такие незабываемые моменты в НБА и в национальной сборной".

Паркер 17 сезонов выступал за "Сан-Антонио Сперс", и именно со "шпорами" он завоевал все свои титулы в НБА. Еще два года назад он говорил о том, что хотел бы отыграть за эту команду 20 сезонов, но в прошлом году француз перешел в "Шарлотт Хорнетс", чтобы, как он тогда говорил, "попробовать что-то новое".

Вместе со сборной Тони Паркер завоевал "золото", "серебро" и две "бронзы" на чемпионатах Европы. Из национальной команды француз ушел еще три года назад, после того как сборная потерпела поражение в четвертьфинале Олимпийских игр.