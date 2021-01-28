Тони Паркер: ностальгия по НБА и забота о молодых

_Нелегко воплотить свои мечты в реальность. Если только вы не Тони Паркер, самый известный и обожаемый баскетболист Франции, который добивается успеха во всем, за что берется.

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Он собирался играть в НБА и сделал это, долгое время оставаясь лучшим разыгрывающим. С тем же азартом Тони реализует яркие проекты и после ухода из спорта.

Четыре чемпионских титула в "Сан-Антонио Спёрс", звание "Самого ценного игрока финала НБА" в 2007 году, шесть " Матчей всех звезд", незабываемое выступление на Евробаскете в 2013-м: Тони Паркер всегда играл, чтобы выигрывать.

Он согласился на мини-матч с с нашим журналистом. Стефания де Микеле - тоже профи, в прошлом она играла в национальный сборной Италии. Небольшаяразминка перед большим разговором о карьере, планах и ценностях.

Европейцы могу играть!

"Даже в моих самых смелых мечтах в детстве я не мог представить себе того, что случилось потом, когда за мной навсегда закрепили мой номер... Я сам из Нормандии, из крошечного городка. С уходом из спорта я начал многое по-настоящемупонимать. Например, осознал масштаб того, чего мы добились с "Сан-Антонио Спёрс". Я сейчас переживаюнастоящую ностальгию по тем временам, вот книгу опубликовал, потом на "Нетфликсе" фильм вышел... Так здорово: в нем - вся моя 20-летняя карьера в спорте!

Мне очень повезло, что я оказался в этой профессиональной команде, это очевидно! Да, я очень много трудился, но я был в команде, где все действительно хотели победить. Ценности этой команды сделали меня лучше - разумеется, как баскетболиста, но и как человека тоже.

Да, там нужно было усердно работать, быть дисциплинированными, идти на жертвы, я был очень решительно настроен на успех в НБА. Замечу, что в то время почти не было европейских разыгрывающих. Вообще европейцев было не так уж много. Для меня это стало дополнительно нагрузкой: я как бы представлял целое поколение, должен был добиться успеха, заслужить уважение американских игроков, американских тренеров. Поначалу было тяжело, но это укрепило меня психологически, позволило доказать, что мы, европейцы, можем играть в баскетбол".

"Я помню, откуда я вышел"

"Для меня очень важно уметь отплатить добром. Я уже говорил, как мне невероятно повезло. У меня были потрясающие тренеры, мне помог способ воспитания в семье. Я никогда не забываю, откуда вышел.

Я начал с покупки команды "Асвел" в Лионе. Потом приобрел женскую команду. Хотел запустить уникальный проект, в котором мужчины и женщины были бы на равных в одинаковой спортивной среде.

Эти проекты в итоге привели меня к Академии (Tony Parker Adéquat Academy). Мы открыли ее полтора года назад. И это особенный для меня проект. С однойстороны, я хотел заниматься элитой баскетбола, а с другой - мечтал позаботиться о молодых, которые не смогли пройти в профессиональный спорт. Я знаю: 95% молодыхигроков не сделают баскетбол делом жизни.

Поэтому наш девиз: "Приходи в Академию и получи работу". Я отношусь к этому очень серьезно. Для меня чрезвычайно важно, чтобы эти дети преуспели в жизни, чтобы нашли себе место, были счастливы. Тони Паркер

Закалка пандемией

"Пандемия - действительно очень сложная ситуация. Очевидно, что мы переживаем один из острейших кризисов в истории. Трудно продолжать проекты. Но мы должны оставаться креативными, позитивными, пытаться найти решения. Понятно, что сейчас тяжелые времена, но в итоге они могут сделать нас крепче психологически, закалить ваш характер".

Звезда экрана?

"Это большая честь для меня! Когда "Нетфликс" впервые связался со мной по поводу съёмок, я закричал "вау", просто не мог поверить (Тони Паркер вошел в Зал славы "Нетфликса" с захватывающим документальным фильмом "Тони Паркер, финальный снимок" ).

В то время у меня был производственный проект с моей компанией Infinity Nine Media. Меня снимали весь последний год моей спортивной карьеры. И вот на начальном этапе этого проекта появляется "Нетфликс" и говорит: " Хотим выпустить ваш фильм". Для меня это было большой честью".

Sweet Home

"Я всегда говорю, что у меня два дома. Сейчас живу то здесь, то там: половину времени в США, половину - во Франции. Я люблю обе страны, всегда подчеркиваю, что у меня два дома".

Новая американская политика

"Я очень доволен переходом, перед нами - новая эпоха,

я рад итогам выборов. Думаю, нас ждет светлое будущее".

Мечты сбываются?

"Самая большая мечта? Чем старше становлюсь тем больше хочу просто оставаться здоровым, и чтобы здоровы были мои близкие, дети. Думаю, лучшее, что можно пожелать, особеннов текущей ситуации - это здоровьедля всех и каждого!

Если бы я мог дать совет, то, пожалуй, порекомендовал бы оставаться позитивными, верить в свою мечту. Думаю, надо мечтать по-крупному. Если вы рассказываете кому-то о своей мечте, а вас не считают безумцем, значит, ваша мечта недостаточно велика".