Неизвестный разгромил редакцию "Сноба" в Москве

В понедельник в офис издания "Сноб" в Москве проник неизвестный и "полностью разгромил редакцию", сообщила главный редактор проекта Ксения Чудинова.

"Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист," - написала она в Telegram-канале издания. На сайте сообщается, что в офис редакции на "Красном Октябре" вломился мужчина, "разбил стеклянную дверь и целенаправленно сломал системные блоки компьютеров и мониторы".

На данный момент, МВД не прокомментировал произошедшее. По словам Чудиновой, некоторые сотрудники "Сноба" работают в помещениях телеканала "Дождь".