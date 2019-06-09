Голунов под домашним арестом, выступления в его защиту не прекращаются

В Москве проходят новые акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, который стал фигурантом уголовного дела о распространении наркотиков. Как передаёт «Эхо Москвы», несколько одиночных пикетов стоят у здания столичного управления МВД на Петровке. Собравшиеся по очереди встают с плакатами со словами в поддержку спецкорреспондента «Медузы».

Сам Голунов находится под домашним арестом. Такую меру пресечения в субботу назначил судья Никулинского районного суда Михаил Максимов. Следствие настаивало на заключении под стражу. Слушания проходили на фоне акций протеста как непосредственно у здания суда в Москве, так и в других городах.

Никогда не думал, что побываю на своих похоронах Иван Голунов журналист

Иван Голунов — автор ряда известных журналистских расследований, в том числе о бизнесе семьи вице-мэра Мосвы Петра Бирюкова, о доходах Русской православной церкви, о распределении денег на реконструкцию Москвы и об устройстве рынка ритуальных услуг. Последняя тема, как полагает сам Голунов, и привела к этому уголовному делу. Он заявляет о провокации, говорит, что получал угрозы. Издание «Проект» со ссылкой на неназванных коллег Голунова пишет, что журналист готовил публикацию о связях со столичным похоронным бизнесом главы московского управления ФСБ генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева. В ФСБ эти предположения пока не прокомментировали.

Похоронное дело, ФСБ и наркотики

Следствие настаивает на том, что Голунов участвовал в распространении наркотиков, а при задержании у него, по версии МВД, изъяли два свертка с N-метилэфедроном. При обыске дома у журналиста, якобы, обнаружили кокаин.

Коллеги Голунова уверяют, что он наркотики не употребляет, а в момент задержания ехал на рабочую встречу: версию о том, что журналист-расследователь взял с собой пакетик с запрещённым веществом, они называют «абсурдной». Защита Голунова сообщает, что его избили в ОВД и просит СК привлечь полицейских к уголовной ответственности. МВД тем временем признало, что опубликовало подложные фотографии вместе с сообщением о «нарколаборатории» в квартире журналиста

Расследование «под особым контролем»

В поддержку Голунова выступил целый ряд известных людей, в том числе Борис Гребенщиков, Владимир Познер, Тина Канделаки, Oxxxymiron, Ксения Собчак, Вася Обломов. Освободить журналиста призвали представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и посольство США в России.

Рассмотреть дело Голунова в понедельник должна Общественная палата Москвы. Её зампред, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил генпрокурора Юрия Чайку взять это расследование под личный контроль. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил проследить за ходом разбирательства главу столичного МВД Олега Баранова.