Жесткая посадка на крыше небоскреба в Нью-Йорке

По меньшей мере один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета на крышу высотного здания в центре нью-йоркского района Манхэттен. По словам Эндрю Куомо, губернатора штата Нью-Йорк, в самом 54-этажном здании никто не пострадал. Посадка, уточнил губернатор, по предварительным данным, была вынужденной. Во время ЧП погода в Нью-Йорке была дождливой и туманной.

Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: "Все свидетельствует о том, что вертолет совершил вынужденную или жесткую посадку, или врезался в крышу здания, спровоцировав тем самым пожар. Но нет никаких признаков того, что это что-то еще. Повторю, это только предварительные заключения. Ситуация развивается стремительно. Но это все, что мы знаем на этот момент".

К месту происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, пожарные и полиция. Район, где случилось ЧП закрыт для полетов авиации. Президент США Дональд Трамп информирован о произошедшем. В Белом доме отслеживают ситуацию.