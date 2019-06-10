Надаль-рекордсмен

Сотворить такое до сих пор не удавалось никому в истории мирового тенниса. 12 раз завоевать главный трофей одного и того же турнира "Большого шлема" сумел Рафаэль Надаль, одолев в финале "Ролан Гаррос" австрийца Доминика Тима.

"Несокрушимый", "непобедимый", "король", "герой" - не скупились на эпитеты спортивные издания.

Обыграть Надаля на грунте - "самый серьёзный вызов, который только существует в спорте", - прокомментировал победу теннисиста Пэт Кэш. За "новую страницу в истории", написанную испанцем, поблагодарил его Густаво Куэртен.

Но самым титулованным теннисистом среди мужчин остаётся Роджер Федерер, выигравший 20 мейджеров. У Надаля - на две победы меньше.

"Ты же будешь всё время расстраиваться из-за того, что у соседа больше дом, чем у тебя, лучше телевизор или красивее сад. Я вижу жизнь иначе", - сказал он сам на пресс-конференции по завершении воскресного матча.

Свой первый "Кубок мушкетёров" Рафаэль Надаль взял в 2005 году - через два дня после того, как ему исполнилось 19 лет. Победу на Открытом чемпионате Франции 33-летний теннисист празднует третий год подряд.