Студенты снова заняли улицы Гонконга

Массовые акции протеста возобновились в пятницу в центре Гонконга после нескольких дней затишья. Тысячи манифестантов в черном, в основном студенты, окружили правительственный комплекс и заблокировали прилегающие улицы.

На трибуне был замечен Джошуа Вонг - лидер «Революции зонтиков» в октябре 2014-года, генеральный секретарь основанной в 2016 году левоцентристской партии «Демосисто". В минувшее воскресенье, когда на улицы Гонконга вышли до 2 миллионов человек, власти приняли решение выпустить Вонга из тюрьмы. Уже на следующий день он примкнул к тем, кто требует отставки главы исполнительной власти Кэрри Лам и окончательного отзыва спорного законопроекта об экстрадиции в КНР. Его целью, напомним, было наладить механизм выдачи в материковый Китай лиц, скрывающихся от правосудия на автономной территории с особым административным статусом.

Студенческие объединения возобновили акции протеста, поскольку Кэрри Лам проигнорировала их ультиматум: не выступила в четверг с обещанием раз и навсегда отказаться от продвижения малопопулярного текста. Лам уже дважды приносила публичные извинения за вызванный этой инициативой кризис, но демонстранты расширили свои требования и теперь добиваются снятия обвинений с задержанных участников протестов и расследования злоупотреблений со стороны полиции.

В первой половине дня пятницы демонстрации носили мирный характер, их участники обещали воздержаться от радикальных выходок. Стражи порядка не вмешивались в ситуацию. Офисы правительственных ведомств и здание Законодательного совета с самого утра были закрыты по соображениям безопасности.