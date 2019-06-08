Военный парад в честь Елизаветы II

В Лондоне прошёл традиционный военный парад, посвящённый дню рождения королевы Елизаветы II. Хотя королева родилась 21 апреля 1926 г., парад по этому случаю принято проводить в одну из суббот июня, когда вероятность солнечной погоды выше.

По улице Мэлл от Букингемского дворца на плац выехали конные экипажи с членами королевской семьи. В одной из карет находились герцогиня Корнуоллская Камилла, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принц Гарри и его супруга Меган, для которой парад стало первым выходом в свет после рождения у пары в начале мая сына Арчи.

Последней в сопровождении гвардейской кавалерии на плац прибыла Елизавета II, за каретой которой верхом следовали принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям и герцог Йоркский Эндрю.

После того как Виндзоры во главе с Елизаветой II вышли на балкон дворца, началась воздушная часть торжеств с участием Королевских ВВС и пилотажной группы "Красные стрелы".

За время своего 67-летнего правления Елизавета II не пропустила ни одного парада по случаю своего дня рождения, за исключением 1955 года, когда он был отменен из-за забастовки.