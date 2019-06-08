Итоги экономического форума в Санкт-Петербурге

Развитие цифровой экономики - часть стратегии российского правительства по ускорению экономического роста. Эта одна из основных, амбициозных и дорогих национальных программ страны широко обсуждалась на Петербургском международном форуме.

К 2024 году Россия намерена изменить законодательство, модернизировать инфраструктуру, внедрить цифровые модели работы в ключевых областях экономики и государственного управления.

Как это повлияет на российский бизнес в сфере информационных технологий? С таким вопросом корреспондент Euronews обратилась к Светлане Балановой, гендиректору компании IBS:

"В России многое зависит от того, как на экономику смотрит государство, как на нее смотрят первые лица государства. То, что "цифровизация" на повестке дня у всех первых лиц, это важный момент. С другой стороны важно также, чтобы цифровая экономика не превратилась в экономику, в которой только государственные игроки имеют какую-то роль. ИТ - это конкурентный рынок. Лучшие технологии создаются не государствами и не государственными игроками, а частными компаниями в жесткой конкурентной борьбе".

Проблемы малого и среднего бизнеса также активно обсуждали на форуме в Санкт-Петербурге. Президент Путин выразил желание, чтобы правительство увеличило вклад малого и среднего бизнеса в ВВП с 20 до 40 процентов. Сейчас это кажется неосуществимым.

Надия Черкасова - одна из самых влиятельных женщин в российском бизнесе. В 2007 году она была включена в список 35 самых успешных женщин мира, составленный британским журналом World Business. По ее словам, гендерное равенство должно быть первой мыслью, когда в России говорят о среднем и малом бизнесе:

"Мы входим тройку лидеров по участию женщин в управлении компаниями, но при этом в предпринимательстве мы находимся лишь на 56-м месте. Нам необходимо помогать женщинам в развитии собственного бизнеса. Когда мы задаём вопросы женщинам, которые планируют создать свой бизнес, то в качестве основного барьера они называют отсутствие знаний и образования, а для мужчин барьер - это финансы".

Сообщается, что на Петербургском международном экономическом форуме этого года было заключено рекордное количество соглашений. В его работе приняли участие почти две тысячи представителей бизнеса, а также главы семи государств.