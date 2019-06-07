Путин и Си осудили "политику экономического эгоизма"

Владимир Путин в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме упрекнул США в политике «неограниченного экономического эгоизма». По его словам, страна, которая некогда проповедовала свободную торговлю, заговорила языком торговых войн и санкций с целью устранения конкурентов нерыночными способами. В качестве примера он привел санкционную кампанию США против китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который также принял участие в пленарном заседании форума, предостерег против против фрагментации мировой экономики и образования блоков.
Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что страны мира в условиях нестабильности должны адаптировать модель глобализации, а не разрушать существующую торговую систему.
Петербургский форум продолжит работу 8 июня.