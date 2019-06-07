ПМЭФ: новые сделки с Китаем

Россия и Китай заключают новые сделки. На полях Петербургского международного экономического форума "Новатэк" подписала соглашения о продаже 20-процентной доли в проекте "Арктик СПГ-2" двум китайским компаниям - CNOOC и CNPC. Леонид Михельсон, глава крупнейшего российского производителя сжиженного природного газа, поднял бокал шампанского - за новых партнеров и будущие соглашения.

"CNPC является нашим партнером в "Ямал СПГ" на 20%. Вот сейчас они купили долю в 10% в "Арктик СПГ". К ним присоединилась тоже очень уважаемая компания CNOOC на 10%. Важно присутствие одних и тех же партнеров как в "Ямал СПГ", так и в "Арктик СПГ", - заявил он.

Ранее в московском Кремле Huawei и МТС договорились о развитии 5G в России в следующем году. Шаг совершенно логичный - утерждает руководство отечественного телекоммуникационного оператора.

"Соглашение именно об этом - что мы идем дальше, инвестируем в совместные пилоты, проекты в области развития 5G. Сейчас оборудование Huawei стоит в 180 странах. Мы не видим здесь каких-то больших одномоментных рисков. Мы агностик с точки зрения каких-то политических факторов. Мы смотрим на то, что рационально и разумно с точки зрения развития наших сетей", - отметил Алексей Корня, президент МТС.

В прошлом году общий объем торговли между Россией и Китаем превысил $100 млрд. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ отмечает "очень высокий уровень политического взаимодействия" между странами: "Сегодня и бизнес старается адекватно отвечать на уровень политических отношений. Растет товарооборот, растут возможности на китайском рынке. Думаю, вы знаете, что Китай открыл для нас зерно - мы стали поставлять зерно в Китай. Китай открыл для нас курятину, молоко. На их рынок вообще сложно попасть".

"Главный исполнительный директор Huawei, которые вместе с МТС хочет проторить в России дорогу для 5G, - один из гостей этого форума. Всего же состав китайской делегации превышает тысячу человек, среди которых есть весьма перспективные инвесторы", - передает из Санкт-Петербурга Галина Полонская, корреспондент Euronews.