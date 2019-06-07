Судан: надежда на посредников

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в пятницу прибыл в Судан с официальным визитом. Как сообщалось ранее, он намерен выступить посредником в диалоге между суданским переходным военным советом и оппозиционным альянсом "Силы за свободу и перемены".

Накануне Африканский союз (АС) приостановил членство Судана в блоке в ответ на политический кризис и новую волну насилия со стороны военных в отношении гражданских лиц. Новость о приостановке участия Хартума в деятельности организации до формирования в этой стране временного гражданского правительства подтвердил посол ЮАР в ООН.

"Мы решительно осуждаем и сожалеем о трагической и неоправданной гибели людей и напоминаем переходным властям в Судане об их обязательстве защищать гражданских лиц и уважать их права", - заявил посол ЮАР в ООН.

После апрельского переворота в Судане продолжаются массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти. В понедельник военные разогнали лагерь протестующих в Хартуме. По информации оппозиции, в результате столкновений погибли более 100 человек. Суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.