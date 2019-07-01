Военные подавили силой новые акции протесты в Хартуме

Новый всплеск насилия в столице Судана: поступают сообщения, что подавление акций протеста, на которые вышли тысячи жителей Хартума, привело к жертвам.

Государственные СМИ говорят о семерых, а НКО, объединяющая медиков Судана, приводит иную цифру - погибли пять человек. Почти двести манифестантов получили ранения.

Нынешняя демонстрация стала крупнейшей за последние три недели. Ее участники выступали против власти временного военного совета.

Замруководителя военсовета генерал Мохамед Хамдан Дагало заявил следующее: "Задача силовиков - охранять манифестантов, но мы не собираемся попустительствовать вандалам, особенно, когда они собираются рядом с медучреждениями. Были снайперы, которые стреляли в людей. Их жертвами стали три правоохранителя и пять или шесть гражданских лиц.

Акции протеста, на которые призвала выйти одна из НКО страны, состоялись и в других городах. По свидетельствам очевидцев, полиция везде применяла слезоточивый газ.

Военсовет выпустил заявление, в котором возложил всю ответственность на тех, как было сказано, кто "нарушит правила или законы".

Военсовет также заблокировал доступ в Интернет и приказал патрулировать транспортные артерии, чтобы препятствовать желающим участвовать в протестах.

Манифестации состоялись в 30-ю годовщину путча, когда было свергнуто демократически избранное правительство и к власти пришел Омар аль-Башир, который вплоть до апреля находился на посту президента.