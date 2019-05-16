Электровелосипеды от Uber: новое противостояние Китая и ЕС?

Это Jump - новый электровелосипед от компании Uber. Первыми его сервисом могут воспользоваться жители Брюсселя. В общей сложности по улицам бельгийской столицы разъезжают 500 ярко-красных электровелосипедов. К радости местного министерства транспорта, цель которого - снизить количество автомобилей в городе. Но европейская велоиндустрия не столь воодушевлена. Ее опасения связаны с массовым производством этих транспортных средств в Китае, что, по ее мнению, может привести к "засорению" города.

"Сейчас мы боремся с незаконным субсидированным импортом, связанным с избыточным производством велосипедов в Китае, который превышает их спрос в Евросоюзе больше чем в 5 раз. Такая ситуация - результат массовых и избыточных субсидий, которые китайское правительство предоставляет местным производителям. Мы верим в европейскую велоиндустрию и хотим выжить", – говорит член ассоциации европейских велопроизводителей Евангелина Аневлави.

Чтобы помочь ей выжить, еще в январе Департамент торговли Европейской комиссии ввел ряд пошлин на импортные китайские электровелосипеды. И, кажется, это работает.

В частности эти меры помогли спасти этот семейный бизнес в пригороде Брюсселя.

"Стандарты качества в Европе довольно строгие. Например, если у вас возникает проблема с велосипедом, и вы хотите разобраться с китайцами в досудебном порядке - они просто не приедут. Тогда как европейский производитель несет ответственность за свой продукт. Поэтому, я считаю правильным защищать наш рынок, социальную безопасность, наших работников от недобросовестной конкуренции", – рассказывает гендиректор компании Scott Sportech Benelux Йохан Гюйгенс.

С велопроизводителем согласны как европейские наблюдатели, так и юристы в сфере торговли.

"Без подобных мер индустрия не выжила бы. Она была бы уничтожена, как это произошло в США и Японии. Эти страны никак не пытались противостоять несправедливой торговле из Китая", – подтверждает юрист Лоран Рюссманн.

Антидемпинговые пошлины - одни из последних мер Евросоюза, направленных против китайского экспорта, которые вызвали недовольную реакцию Пекина.