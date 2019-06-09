Мексика начала выполнять обязательства

Мексика устанавливает дополнительные контрольно-пропускные пункты вдоль южной границы и оснащает пограничников тепловизионными камерами видеонаблюдения. С понедельника здесь развернут 6-тысячный контингент Национальной гвардии, которая будет нести круглосуточную службу.

Прибывающих в Мексику из стран Центральной Америки мигрантов - в Тапачуле, как и в других городах, - помещают в центр временного содержания. где они ждут решения своей судьбы.

"Ситуация сейчас очень опасная,- говорит мигрантка из Сальвадора Йесения Гарсиа, - сотрудники иммиграционной службы ведут себя жестко, поэтому мы не можем покинуть убежище. тех, кто пытается отсюда выбраться, задерживают и возвращают на родину".

Президент США выразил удовлетворение достигнутой с Мехико сделкой. Глава мексиканского государства, выступая в субботу в Тихуане, пообещал предоставить мигрантам, запрос которых об убежище рассматривают власти США, возможность получить работу или гуманитарную помощь.

"Я не собираюсь показывать правительству США кулак, - заявил Лопес Обрадор, - я протягиваю ему руку. И снова заверяю его в нашем стремлении к дружбе, диалогу и сотрудничеству".

С января по май этого года число задержанных Мексикой нелегалов возросло с 8 248 человек до 23 679. Только в мае из страны, по данным властей, были высланы 16 507 мигрантов.