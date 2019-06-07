"Цветочный" юбилей таблицы Менделеева

Таблицу Менделеева из живых роз решили представить на своем стенде в рамках 23-го международного Петербургского экономического форума две ведущие российские компании по производству минеральных удобрений.

Для создания панно, ставшего одним из самых популярных на форуме мест для фотографирования, были использованы до 100 тысяч цветов, доставленных из разных уголков России, а также из Нидерландов и некоторых стран Африки.

"В этом же году юбилей таблицы Менделеева, вот мы и сделали, - прокомментировал происходящее генеральный директор "Уралхим" Сергей Момцемлидзе, - и так как мы находимся в Питере, с другой стороны у нас разводные мосты".

Классификация химических элементов, устанавливающая зависимость их свойств от заряда атомного ядра, была изобретена русским учёным Д.И.Менделеевым в 1869 году. В честь одного из самых значительных достижений науки Генеральная Ассамблея ООН и ЮНЕСКО провозгласили 2019-й "Международным годом Периодической таблицы химических элементов".