Огайо: техногенная катастрофа, которой не было?

"Ни вода, ни воздух не загрязнены", - власти США пытаются успокоить напуганных жителей Ист-Палестайн, городка в штате Огайо, пострадавшего от утечки токсичных веществ в результате крушения поезда, сошедшего с рельсов две недели назад. Это послание повторило Агентство по охране окружающей среды Огайо.

Энн Фогель, директор Агентства по охране окружающей среды штата Огайо: "Мы получили результаты тестирования муниципальных колодцев, - вероятно, вы были там проездом, - вода не обнаружила никаких признаков загрязнения".

Правительство что-то скрывает?

Правительство США подвергается широкой критике за медленную реакцию. Тем временем демократы призывают к ответственности железнодорожную компанию.

"Для меня важно, чтобы мы, как сказал администратор, привлекли Norfolk Southern к ответственности, - сказал сенатор от Огайо Шеррод Браун. - Это означает ответственность за тесты, чтобы люди могли вернуться в дом, ответственность за всю очистку, которая займет недели".

С обвинениями в адрес администрации Байдена выступили и в Москве. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американское руководство намеренно замалчивает последствия "техногенной катастрофы".

Что произошло?

5 000 жителей Ист-Палестайн живут в муках неведения с тех пор, как 3 февраля в окрестностях их города сошел с рельсов поезд, груженный токсичными материалами. Многие вагоны сгорели, а часть их содержимого разлилась. Несколько жителей соседних домов подали в суд на железнодорожную компанию за причиненный ущерб.

Вскоре после аварии местным жителям рекомендовали эвакуироваться, а специалисты вскрыли цистерны, чтобы провести контролируемый поджог химикатов.

Как ранее сообщали власти, в результате аварии в воздухе и на земле оказались винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый. Эксперты предупреждали, что последствия влияния их на организм человека могут чувствоваться десятилетиями.

Однако уже 8 февраля власти заявили, что район выброса химикатов безопасен и жители могут вернуться в свои дома.