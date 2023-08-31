Лунная экспедиция: "Прагьян" нашёл серу на южном полюсе спутника Земли

By Euronews

Индийский луноход "Прагьян" обнаружил на южном полюсе спутника нашей планеты серу и такие металлы, как алюминий и железо, сообщили в Индийской организации космических исследований.

Прибывший на Луну 23 августа индийский луноход подтвердил наличие серы на южном полюсе спутника Земли.

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Как сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO), на Луне также обнаружены кислород, железо, алюминий, кальций, хром и другие элементы.

"Поиски водорода продолжаются", - отметили в ISRO.

Третья по счету индийская лунная экспедиция "Чандраян-3" рассчитана на 14 дней.

Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луне - после СССР, США и Китая.