Медики всей Индии бастуют из-за изнасилования и убийства стажерки

By Euronews и AP

9 августа полиция обнаружила тело 31-летней стажерки в больнице Калькутты. В связи с этим преступлением был задержан работавший там полицейский-волонтер, однако семья жертвы утверждает, что это было групповое изнасилование.

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Медицинские работники Индии начали общенациональную забастовку в знак протеста против изнасилования и убийства врача-стажера в государственной больнице в штате Западная Бенгалия.

Акция была объявлена Индийской медицинской ассоциацией, которая заявила, что оказание всех неосновны услуги в больницах будет прекращено по всей стране на 24 часа.

"Среди врачей, среди женщин, среди всех медицинских работников поколениями кипит гнев по поводу того, что общественность не относится к нам с уважением, СМИ и правительство не относятся к нам с должным достоинством, - говорит гинеколог, доктор Трипти Шаран. - Это изнасилование пошатнуло нашу веру в систему".

Медики по всей Индии присоединились к акции протеста Rajesh Kumar Singh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В акциях протеста с требованием создать более безопасные условия труда приняли участие тысячи людей, в основном женщины.

"У нас много требований. Первое - это безопасность женщин, особенно на рабочих местах. Они не благоприятны для работающих женщин. Нет дежурных комнат, безопасность сомнительна", - сказала одна из участниц акции.

9 августа полиция обнаружила окровавленное тело 31-летнего врача-стажерки в зале для семинаров в больнице Калькутты.

В связи с преступлением был задержан полицейский-волонтер, работавший в больнице, но семья жертвы утверждает, что это было групповое изнасилование и в нем участвовало больше людей.

Вскрытие подтвердило факт сексуального насилия.

Я очень сильно переживаю за безопасность моих младших сотрудниц. В больнице может случиться все, что угодно Доктор Кеерти Каитан гинеколог

Расследование дела было передано на федеральный уровень после того, как сотрудники правительства штата были обвинены в неправильном его ведении.

"Я считаю, что именно то, как мы воспитываем наших мальчиков, вызывает сомнения, - говорит член Индийской медицинской ассоциации, доктор Шалини Пандей. - Мы должны изменить сознание людей, то, как они смотрят на девушку, когда она идет по улице".

Сексуальное насилие в отношении женщин - широко распространенная проблема в Индии.

По данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2022 году полиция зарегистрировала 31 516 сообщений об изнасилованиях, что на 20% больше, чем в 2021 году.