Интерактивная карта высадки союзников в Нормандии

6 июня 1944 года, после нескольких месяцев тщательного планирования и сбора разведданных союзные войска идут на штурм побережья Нормандии. Эта операция стала крупнейшим в истории вторжением с моря.

Генерал Шарль де Голль, лидер движения французского Сопротивления, обращался к нации по радио из Лондона в этот судьбоносный день. Говоря его словами, солдаты принявшие учаксте в высадке в Нормандии - участники "величайшей битвы".

Мобилизация десятков тысяч солдат и единиц техники для союзных держав имела лишь одну цель: нанести смертельный удар Третьему рейху и фюреру Адольфу Гитлеру.

На интерактивной карте (выше), вы можете больше узнать об основных фазах и элементах высадки в Нормандии, которая стала отправной точкой масштабной операции "Оверлорд".