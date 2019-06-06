Высадка союзников в Нормандии: день 6 июня 1944 г. в "Твиттере"

Как события одной из основных операций Второй мировой войны - высадки союзников в Нормандии - могли отразится в социальных сетях сегодня? Euronews воспроизводит ход событий 75-летней давности с точностью до минуты в нашем "Твиттере".
О начале операции накануне было объявлено по английскому радио BBC - разумеется, в завуалированном сообщении.
Главнокомандующий операцией американский генерал и будущий президент США Д.Эйзенхауэр встретился с десантниками перед началом операции.
Масштабная операция начинается с бомбардировок побережья.
Недалеко от береговой линии приземляются сотни планеров в боеприпасами.
Оборонительной операцией Третьего рейха командует фельдмаршал Роммель.
На нормандский берег высаживаются тысячи американских и британский десантников.
Между тем, Гитлер спит беспробудным сном в своём альпийском шале.
Укрепления противника обстреливает морская артиллерия.
Прибрежные волны окрашиваются в красный цвет.
Штурм мыса Пуэнт-дю-Ок.
Британские пехотинцы атакуют в районе Голд-бич и Сворд-бич.
Атака американцев на Юта-бич.
Канадцы высаживаются на Джуно-бич.
"Наконец-то мы лицом к лицу с моими истинными врагами - этими ковбоями!"
Союзное командование чувствует, что успех операции близок.
Британский премьер объявляет об успехе операции в Нормандии в парламенте.