Высадка в Нормандии: товарищи по оружию

Название городка, в котором находится это кладбище, мало что скажет тем, кто никогда не был в Нормандии, но ландшафт знаком сотням миллионов человек.

Именно с кадров военного некрополя в Колльвиль-сюр-мер открывается знаменитый фильм Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана".

Тут погибли те, кто 6-го июня 44-го года высадился на нормандский пляж, в военных картах обозначенный как Омаха-бич. Он получил потом второе название - "Кровавая Омаха" - из-за количества павших в первом бою. Те, кто отдал жизни, сражаясь за освобождение Франции, нашли свой последний приют здесь.

О церемонии, посвященной 75-ой годовщине начала крупнейшей десантной операции, открывшей Второй фронт в Европе, рассказывает садовник, ухаживающий за могилами: "Будет много ветеранов, будет президент США. Вновь кладбище увидят сотни миллионов зрителей, мы постараемся, чтобы тем, кто покоится тут, были бы отданы соответствующие их подвигу почести".

На церемонии будут присутствовать 12 тысяч человек. Организация события - нелегкая задача.

Один из тех, кто за нее отвечает Скотт Дежарданс: "Это серьезная большая работа, мы поминаем павших, которые пришли сюда как освободители. Гарольд, Джеймс, Сэмюэл и многие-многие другие, пришли сюда, не ожидая никаких наград за свой подвиг, они освободили Францию, а потом, если выжили, вернулись домой. Те, кто погиб, остались лежать в этой земле навсегда".

Сюда в четверг придут потомки погибших и те, кто хочет выразить павшим свою вечную признательность.

- Наши ветераны - уже совсем старенькие, они уходят. Мы отдаем дань уважения и памяти, всем тем, кто высадился в Нормандии тогда, в 44-м.

- Я хотел увидеть это все своими глазами. И как я уже говорил тут, невозможно сегодня вообразить, что испытали те, кто высадился сюда 75 лет назад.

"После торжественной церемонии, в которой будет участвовать Тереза Мэй, Эммануэль Макрон побывает здесь с Дональдом Трампом.

Оба лидера посетят это кладбище, откуда так хорошо виден Омаха-бич.

Перед высадкой на Омаха-бич, 6-е июня 1944-го года Reuters

Омаха-бич в Нормандии сегодня Фото Рейтер

Именно тут военные США понесли очень крупные потери. Премьер-министр Эдуар Филипп будет сопровождать своего канадского коллегу Джастина Трюдо на Джуно-бич.

Пять лет назад тут был и российский лидер Владимир Путин, на этот раз он не был приглашен", - передает из Колльвилль-сюр-мер журналист Euronews Сириль Фурнери.