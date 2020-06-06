"День Д" в Нормандии: "Мы не забудем"

Ветераны высадки в Нормандии не смогли в этом году приехать во Францию. Но во французской коммуне Сен-Лоран-сюр-Мер, откуда 6 июня 1944 года началась крупнейшая в мировой истории морская десантная операция "Нептун", в "День Д", как его называют, памятные мероприятия состоялись, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Белые розы остались на пляже в память о военнослужащих из США, Великобритании, Канады и их союзников, которым пришлось выдержать атаку немецких танков, а затем преодолевать мощную линию обороны, оборудованной за прибрежной полосой.

"Когда мы говорим, что не забудем, это не просто слова, - сказал мэр Сен-Лоран-сюр-Мера Филипп Лелльер. - Это значит, что мы действительно не забываем. Вчера вечером я опять говорил с американцами. которые не смогли сегодня быть здесь, и они тоже сказали, что они в этот день всем сердцем с нами. Поэтому что бы ни случилось, 6 июня здесь, в Нормандии, не забудут".

Операция "Нептун" была первой частью стратегической операции "Оверлорд" по освобождению союзниками северо-западной Франции. Морем были десантированы 156 тыс. военных при поддержке более 195 тыс. моряков с одновременным привлечением почти 7 тыс. боевых и транспортных судов.

В условиях абсолютного господства в воздухе союзной авиации, из-за диверсионных акций Сопротивления и отрядов британских коммандос, войска вермахта ещё на стадии выдвижения были ослаблены. Сразу же сбросить десант в море они не смогли, но оказали организованное сопротивление. Американские войска с первых минут операции понесли серьёзные потери, командование уже собиралось отменить дальнейшую высадку и отозвать войска. Но десантники смогли прорваться и создать отдельные очаги сопротивления.