Героям сопротивления в концлагерях и гетто

Президент России Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в концентрационных лагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Торжественная церемония состоялась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
Две руки раздвигают створы дверей. Белый и черный мрамор. Символ борьбы и силы духа.
Мемориал создан по проекту саратовского архитектора Олега Фандеева. Его первый камень был заложен еще в прошлом году при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный день памяти жертв Холокоста.
Одновременно в музее открылась выставка, посвященная Праведникам народов мира: "Спасший одного спасает весь мир".