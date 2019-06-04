Героям сопротивления в концлагерях и гетто

Президент России Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в концентрационных лагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Торжественная церемония состоялась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Две руки раздвигают створы дверей. Белый и черный мрамор. Символ борьбы и силы духа.

"Массовое, поставленное на поток уничтожение людей — зверское преступление нацизма, которому нет прощения. Как нет и не может быть оправдания тем, кто добровольно становился соучастниками этих злодеяний: бандеровцам, участникам легионов СС, националистическим бандам, которые сеяли смерть в Прибалтике, на Украине, в странах Европы", - заявил Путин.

Мемориал создан по проекту саратовского архитектора Олега Фандеева. Его первый камень был заложен еще в прошлом году при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный день памяти жертв Холокоста.

Одновременно в музее открылась выставка, посвященная Праведникам народов мира: "Спасший одного спасает весь мир".