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Италия

Италия: операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны

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  Михаил Саленков 
Италия: операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны
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В городе Бриндизи на юге Италии более 50 тысяч человек были эвакуированы в связи с обезвреживанием неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Операция по эвакуации такого количества людей стала крупнейшей в истории послевоенной Италии. Примерно 60 процентов жителей города были вынуждены покинуть свои дома и так называемую «красную зону», радиусом более полутора километров от места обнаружения снаряда.

Предположительно, бомба была сброшена на город британскими военными летчиками в 1941 году.

Снаряд, содержащий 40 килограмм динамита, был обнаружен случайно во время реконструкции городского кинотеатра.

Аэропорт Бриндизи, железнодорожная станция, две больницы и тюрьма были закрыты для безопасного проведения операции.

В общей сложности в работе по обезвреживанию бомбы принимали участие 15 саперов, около тысячи сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

В Италии эвакуация из-за обнаружения и обезвреживания снарядов времен Второй мировой войны не редкость. 20 октября подобная операция проводилась в Больцано, а 1 декабря в Турине.

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