Ассанж избежал заочного ареста в Швеции

Суд шведского города Уппсала отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте Джуллиана Ассанжа.

В Швеции он обвиняется в изнасиловании.

Согласно европейскому ордеру на расследование, шведская прокуратура все еще может допросить Ассанжа, но ордера на арест в его случае не потребуется.

Джуллиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, с целью публикации секретной информации, полученной из анонимных источников.

В 2010 году после публикации сайтом секретных документов Госдепа и Пентагона в США началось расследование по подозрению Ассанжа в нарушении закона о шпионаже.

Тогда же австралийца заподозрили в сексуальных домогательствах и изнасиловании уже в Швеции.

Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж уехал в Лондон.

Где был задержан по запросу Швеции, но на время рассмотрения запроса об экстрадиции был отпущен под залог. Не дожидаясь решения суда Ассанж укрылся в посольстве Эквадора и получил политическое убежище.

Но в апреле этого года был лишен статуса политического беженца и в последствии арестован британской полицией.

В тот же день Вестминстерский суд признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог.

1 мая Королевский суд Великобритании приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.