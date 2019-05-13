Швеция вновь открыла дело Ассанжа

Швеция возобновила дело в отношении Джулиана Ассанжа и намерена добиваться его экстрадиции. В данный момент основатель WikiLeaks, обгоняемый в сексуальных домогательствах к двум женщинам, находится в британской тюрьме. Шведская прокуратура намерена провести допросы по видеосвязи. Предварительное расследование в отношении Ассанжа она прекратила в мае 2017 года. Но теперь заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мария Перссон заявила, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечить присутствие австралийца в суде, а не на основании обстоятельств дела.

"После рассмотрения предварительного расследования в его текущем состоянии я пришла к выводу, что всё ещё есть основания подозревать господина Ассанжа в изнасиловании и других менее тяжких преступлениях, -сказала Перссон. - Тот факт, что господин Ассанж в настоящее время находится в заключении в Соединенном Королевстве, позволяет теперь экстрадировать его в Швецию на основании европейского ордера на арест".

Это обстоятельство может помешать возможной экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в разглашении секретной информации государственного масштаба.

"Если господин Ассанж будет передан Швеции на основании европейского ордера на арест, он не должен быть выдан отсюда в третью страну без согласия британских властей, - сказала Ева-Мария Перссон. - Следовательно, для этого потребуется, с одной стороны, применить шведское законодательство - а с другой, заручиться согласием Великобритании. По имеющейся информации, будущий "брексит" не окажет влияния на уже рассматриваемые дела - дела, связанные с выдачей европейского ордера на арест или европейскими постановлениями о расследовании".

Защита австралийца называет обвинения "политически мотивированными". Они относятся к 2010 году и были выдвинуты после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона. Месяц назад посольство Эквадора в Лондоне, где Ассанж скрывался в течении 7 лет, отозвало у него право на убежище. Основатель WikiLeaks был арестован и приговорён к 50 неделям заключения "за нарушение условия освобождения под залог".

Адвокаты Ассанжа заявили, что их подзащитный будет сотрудничать со шведскими властями и добиваться гарантий насчёт того, что его потом не передадут США.

В прошлом году рабочая группа ООН постановила, что лишение свободы, которому Джулиан Ассанж подвергался в посольстве Эквадора есть разновидность незаконного задержание. Группа постановила, что австралиец при соблюдении его неприкосновенности должен быть отпущен в любую страну. в которую он захочет поехать сам.