Фестиваль экстремальных видов спорта в Монпелье

Во французском городе Монпелье прошел ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта (FISE).

Больше 2700 спортсменов из 40 стран мира приняли участие в зрелищных соревнованиях, разделенных по классу уличного спорта: среди них BMX, горный велосипед, скейтборд, ролики, паркур, трюковый самокат и многие другие.

Среди победителей россиянка Александра Шевченко. Ей не было равных в женском паркуре

Соревнования проходят в Монпелье ежегодно с 1997 года.

В этом фестиваль, продлившийся с 29 мая по 2 июня, посетили более 600 тысяч зрителей.