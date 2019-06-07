"Армада Свободы" в Руане

"Армада Свободы" отмечает 30-летие.

Это крупнейший в мире фестиваль парусных судов. Он проходит во Франции в Руане каждые 4-6 лет с 1989 года. В течение 10 дней как гражданские, так и военные парусники, швартуются у берегов Сены. В этом году около 50 судов пройдут по реке под восхищенные взгляды миллионов посетителей фестиваля.

Приехавшие на праздник говорят: "Очень важно, чтобы всё, что имеет отношение к национальному наследию, можно было увидеть своими глазами".

В фестивале участвует французский военный корабль "Монж", предназначенный для слежения за баллистическими ракетами и космическими объектами. Посетителей "Монж" поражает своими размерами. Побывавшие внутри отзываются о нем так: "Он огромен, внушителен. Особенно впечатляют радары. Это большой красивый корабль".

В течение десяти дней доступ открыт на все суда армады, проводятся концерты, каждый вечер зрители могут полюбоваться салютом, парадом экипажей, посмотреть на копию статуи Свободы, а также увидеть выступление пилотажной группы "Патруль де Франс" в ходе большого парада в день завершения праздника 16 июня.

Первый фестиваль состоялся после завершения трансатлантического рейса из Руана в Нью-Йорк в честь 100-летия транспортировки через Атлантический океан статуи Свободы.