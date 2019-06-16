Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Великобритания

Трамп советует сменить мэра Лондона

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Трамп советует сменить мэра Лондона
Размер текста Aa Aa

После гибели трёх человек в результате пяти нападений в Лондоне в эти выходные президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой мэра британской столицы Садика Хана.

"Лондону нужен новый мэр, и как можно скорее. Хан - это катастрофа, и всё будет ещё хуже!". - прокомментировал Трамп публикацию в "Твиттере" британской журналистки и блогера Кэти Хопкинс.

Ранее он назвал Хана "неудачником, не справляющимся со своими обязанностями". В этом он обвинял лондонского мэра и в июне 2017 года, после нападения в районе Боро-маркет.

Отношения между президентом и градоначальником не заладились со времён предвыборной кампании Трампа, когда он призвал запретить гражданам семи мусульманских стран въезжать в США, но выразил готовность сделать исключение для Садика Хана, британца пакистанского происхождения. Хан на это ответил, что и сам не поедет в США, а в преддверии визита Трампа в Лондон назвал его "вопиющим примером растущей глобальной угрозы".

Мэр Лондона сравнил риторику Трампа и ряда европейских лидеров - таких, как Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж в Великобритании - с методами фашистов во время Второй мировой войны, подчеркнув, что "ещё несколько лет назад было немыслимо, чтобы люди с такими взглядами набирали силу и завоевывали власть и влияние".