Сальвадор: планы и амбиции молодого президента

Заботиться о стране, как о "больном ребенке", "вылечить" от бедности и насилия, которые заставляют людей массово покидать Сальвадор, обещает новый лидер центральноамериканской республики.

Найиб Букеле, победивший на президентских выборах в феврале, официально вступил в должность главы государства в субботу.

"Наша страна - как больной ребёнок. Все мы должны о нём заботиться. А ещё - принимать горькое лекарство. Нам придётся чуть-чуть потерпеть, будет немного больно. Но мы должны нести ответственность за страну, сплотиться и продвигать наше чадо, часть нашей семьи - государство Сальвадор". Найиб Букеле президент Сальвадора

37-летний Букеле - экс-мэр столицы, представляющий оппозиционный "Большой альянс за национальное единство". Он стал самым молодым президентом в новейшей истории Сальвадора.

"Надеюсь, это правительство будет работать в интересах народа, а не только своей партии, о чём сегодня говорил сам Букеле", - говорит одна из избирательниц.

Новому президенту в наследство от предшественников досталась страна с высочайшим уровнем преступности, в которой треть населения живёт за чертой бедности, из-за чего каждый день в среднем 200 сальвадорцев уезжают в США.