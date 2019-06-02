Сальвадор: планы и амбиции молодого президента

Заботиться о стране, как о "больном ребенке", "вылечить" от бедности и насилия, которые заставляют людей массово покидать Сальвадор, обещает новый лидер центральноамериканской республики.
Найиб Букеле, победивший на президентских выборах в феврале, официально вступил в должность главы государства в субботу.
37-летний Букеле - экс-мэр столицы, представляющий оппозиционный "Большой альянс за национальное единство". Он стал самым молодым президентом в новейшей истории Сальвадора.
"Надеюсь, это правительство будет работать в интересах народа, а не только своей партии, о чём сегодня говорил сам Букеле", - говорит одна из избирательниц.
Новому президенту в наследство от предшественников досталась страна с высочайшим уровнем преступности, в которой треть населения живёт за чертой бедности, из-за чего каждый день в среднем 200 сальвадорцев уезжают в США.