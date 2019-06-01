Миссури: в борьбе за право на аборт

В американском штате Миссури единственная клиника, проводящая аборты, под угрозой закрытия.

Срок её лицензии истёк в полночь в пятницу. Но ранее суд удовлетворил запрос некоммерческой организации "Планирование семьи", позволив учреждению в Сент-Луисе продолжить работу до вторника.

В этот день начнутся слушания по иску НКО против властей штата после того, как те отказались продлить лицензию клинике из-за сомнений в качестве оказываемых услуг.

"Это победа для жителей Миссури, которые объединились для того, чтобы помочь нашим пациентам, врачам, которые трудятся ради людей, ради членов наших общин", - сказал журналистам Дэвид Эйзенберг, директор НКО "Планирование семьи" (Planned Parenthood).

За неделю до начала процесса губернатор-республиканец Майк Парсон подписал законопроект, запрещающий искусственное прерывание беременности с восьмой недели.

Так, Миссури стал девятым по счёту американским штатом, который в текущем году законодательно закрепил запрет на аборты.