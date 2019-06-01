"Диалог, единство и братство"

"Диалог, единство, братство" - такой лозунг выбрал папа Римский для второго дня своего визита в Румынию.

В субботу он побывал в городе Яссы на границе с Молдавией, где его встречали румынский премьер Виорика Дэнчилэ, ряд министров и православные священнослужители.

Понтифик посетил собор Пресвятой Девы Марии-Царицы, благословил сотни больных и пожилых румын.

В Яссы глава Римско-католической церкви прибыл из Трансильвании.

Оставить разногласия в прошлом призвал он православных и католиков, румын и этнических венгров во время литургии, на которой присутстсваовали более 100 тысяч верующих.

К ним он обратился со словами: "Печальные события прошлого не следует забывать или отрицать. Но они не должны быть препятствием столь желанному братскому сосуществованию".

В третий и последний день визита Папа Франциск побывает в городе Блаж, где причислит к лику святых семь грекокатолических епископов, ставших жертвами коммунистического режима.