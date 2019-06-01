Месса Папы Франциска под открытым небом

Нескончаемым потоком, преодолевая километры пути, люди идут к святому месту - церкви Богоматери в румынском Шумулеу-Чук, - чтобы увидеть воочию Папу Франциска и помолиться вместе с ним.

На призыв понтифика принять участие в мессе под открытым небом откликнулись тысячи католиков со всей страны и соседней Венгрии.

"Погода не имеет значения, главное - наша душа. Это она привела нас сюда", - говорит эта женщина.

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"Мы приехали из города Печ. Мы родом из Бельгии, а живём в Венгрии. Эти места имеют особую значимость для трансильванских венгров и не только - для венгров карпатского региона тоже",_ - поясняет верующий.

Одно из главных мест паломничества европейских католиков - Шумулеу-Чук (или Чикшомйо)- находится на востоке Трансильвании. Этот регион населён преимущественно этническими венграми. Для них сегодняшнее событие - поистине историческое, ведь Папа римский прибыл сюда впервые в рамках своего трёхдневного апостольского визита в Румынию.

"Для меня это замечательный опыт. Впервые в истории Папа римский у нас в гостях. Думаю, что такое может больше не повториться", - делится впечатлениями этот паломник.

20 лет назад страну посещал папа Иоанн Павел II. Он хотел побывать в этих местах, но не получил соответствующего разрешения румынских властей.

С места событий передаёт наш корреспондент передаёт Беатрикс Асбот: "Несмотря на проливной дождь и слякоть, верующие собрались у подножья горного хребта Шумулеу-Чук. Они заверяют: визит Папы для них имеет огромное значение, и непогода не может отбить желание увидеть понтифика".