Лига чемпионов: футбольный мир застыл в ожидании

В главном европейском футбольном финале - битве за трофей Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" - последний выступает в роли фаворита.

Об этом говорят результаты клуба по итогам прошедшего сезона, опыт выступления на международной арене и физическая подготовка команды, дошедшей до финала без потерь.

Подопечные Юргена Клоппа второй год подряд выходят в финал, в прошлом победить им не позволил мадридский "Реал".

Весь мир ждет от нас, раз мы пробились в финал, победы. В моем конкретном случае, если ты к этому так долго шел, то ожиданий будет больше, и это нормально! Конечно я хочу того же, но не для себя, а для своих игроков и для этого большого клуба. Я был бы счастлив, если бы мы смогли это сделать Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля"

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Вряд ли такой состав финала Лиги чемпионов можно было предугадать до начала сезона, и даже на стадии полуфиналов.

В седьмой раз в истории турнира оба финалиста представляют одну страну.

В личных встречах между клубами "Ливерпуль" имеет подавляющее количество побед - 81 против 48.

Победитель станет известен в субботу на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".