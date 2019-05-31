Лига чемпионов: футбольный мир застыл в ожидании

В главном европейском футбольном финале - битве за трофей Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" - последний выступает в роли фаворита.
Об этом говорят результаты клуба по итогам прошедшего сезона, опыт выступления на международной арене и физическая подготовка команды, дошедшей до финала без потерь.
Подопечные Юргена Клоппа второй год подряд выходят в финал, в прошлом победить им не позволил мадридский "Реал".
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Вряд ли такой состав финала Лиги чемпионов можно было предугадать до начала сезона, и даже на стадии полуфиналов.
В седьмой раз в истории турнира оба финалиста представляют одну страну.
В личных встречах между клубами "Ливерпуль" имеет подавляющее количество побед - 81 против 48.
Победитель станет известен в субботу на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".