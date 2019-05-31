Англичане штурмуют Мадрид

Вряд ли Мадрид когда-то видел у себя в гостях такое количество английских болельщиков.

Именно здесь в субботу на стадионе "Ванда Метрополитано" в финале Лиги чемпионов встретятся два клуба английской премьер-лиги - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Еще недавно болельщики жаловались на высокие цены на перелеты и проживание. Но судя по царящей в Мадриде атмосфере - многих их преданных фанатов это не остановило.

Некоторые из них даже готовы превратиться из друзей во врагов, но только на время матча.

"Мы друзья. Мы преподаем английский в Мадриде. Я болею за Ливерпуль, а он за "шпор". Но мы не будем друзьями в субботу вечером"

"Враги на 90 минут и только. А в воскресенье я буду снова лучшим другом и буду утешать его, потому что ему будет грустно. Ведь мы абсолютно точно выиграем"

Мадрид в эти дни живет только предстоящим финалом Лиги чемпионов. Согласно местным властям, в испанскую столицу прибудут 85 тысяч английских фанатов, 35 тысяч из которых не попадут на стадион. У "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" уникальная возможность. Немногие ожидали увидеть эти две команды в большом финале. Но они здесь. Один из клубов сможет вернуть заветный трофей в Англию спустя 7 лет.