Тысячи людей на улицах Бухареста тепло приветствовали папу римского Франциска, совершающего апостольский визит в Румынию. 87% почти 20-миллионного населения страны - православные, католики составляют 7%.

В первый день пребывания в Бухаресте глава римско-католической церкви совершил литургию в соборе Святого Иосифа. Ранее понтифик встретился с членами Постоянного Синода Румынской православной церкви. Папа отметил, что христиан объединяет мученичество за веру, и призвал помогать друг другу.

Начался визит Франциска со встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, другими представителями руководства страны, гражданского общества и дипломатического корпуса. В обращении к ним понтифик напомнил о непростом пути их государства, пережившего режим, который подавлял гражданские и религиозные свободы.

Одним из центральных событий поездки станет церемония возведения в лик блаженных семерых греко-католических епископов, умерших мученической смертью в годы коммунистического режима. Она состоится 2 июня в городе Блаж.