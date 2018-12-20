Пепельное поздравление с Рождеством от Бэнкси

Но если заглянуть с обратно стороны, то выяснится, что это не снег, а пепел. Порт Тэлбот некоторое время назад считался самым неблагополучным с экологической точки зрения населенным пунктом Британии.

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