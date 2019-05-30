Восток объявил Западу "мусорную войну"

Между Востоком и Западом развернулась настоящая война. Все дело в мусоре. Страны юго-восточной Азии, на протяжении долгого времени вынужденно принимающие пластиковые отходы через Тихий океан с Запада, устали и решили отправить тонны мусора обратно.

Президент Филиппин Родриго Дутерте первым решился объявить "мусорную войну". Его страна направляет в Канаду 69 контейнеров отходов, как он выразился, "нелегально приплывающих" оттуда к берегам Филиппин на протяжении 6 лет.

Первым решительным действием на прошлой неделе стал отзыв посла, когда Оттава сорвала выставленный на середину мая крайний срок по забору мусора.

Этим шагом мы хотели показать, что настроены решительно, и требуем от них забрать свой мусор обратно сальвадор панело, пресс-секретарь президента филиппин

Перерабатываемый пластик может быть экспортирован легально, но иногда его мошенническим способом смешивают с низкосортным мусором.

В процессе сжигания таких отходов выделяются токсичные пары, вызывающие респираторные заболевания и проблемы с загрязнением воды.

С 1988 по 2016 годы Китай принял 168 тонн пластикового мусора из таких стран как США, Япония и Великобритания. Но в прошлом году Пекин запретил "мусорный" импорт и западным странам пришлось искать другие пути.

Одним из них стала Малайзия... В "мусорном бизнесе" задействованы десятки перерабатывающих заводов - многие из них не имеют лицензии.

В конечном итоге власти заявили, что их страна используется как свалка и приняли решение отправить обратно 3 тысячи тонн мусора.

Жители Великобритании верят, что отправляют нам мусор на переработку, но на деле наша страна используется как свалка. Ситуация очень серьезная, и мы нашли не одну, а сразу несколько компаний в разных странах, которые занимаются этим Йо Ви Инь, министр энергетики и окружающей среды Малайзии

Мусорная война между Филиппинами и Канадой привлекла внимание экологов. Часть активистов призывает к ратификации Базельской конвенции ООН, контролирующей транспортировку пластиковых отходов. Для других же проблема кроется в первую очередь в безответственности тех стран, откуда этот мусор приходит.