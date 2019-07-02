В прошлом году Лефтерис Арапакис и его команда запустили масштабный проект совместно с греческими рыболовами. Теперь они за денежное вознаграждение найденный в сетях мусор не выбрасывают обратно в море, а сдают его на переработку.

В прошлом месяце департамент ООН по окружающей среде наградил Арапакиса и организацию "Эналейа" премией "Новые чемпионы Земли".

Мы достали из воды банку "Кока-Колы" очень странного цвета. Я посмотрел на срок годности, и он был датирован 1987 годом. То есть она была в море 30 лет! Это была первая вещь, которая меня шокировала. Вторая — то, что рыбак выбросил ее обратно в море, сказав, что ему платят за вылов рыбы, а не мусора Лефтерис Арапакис основатель организации "Эналейа"

Но всего за несколько месяцев многие из рыболовов поменяли свое мнение и привычки.

Даже если они начинают делать это за деньги, хоть и небольшие, то в процессе им начинает это нравится. Я разговаривал с одним из рыбаков и он мне поведал, что в былые времена он выбрасывал пластиковый стаканчик от кофе прямо в море, теперь же он выкидывает его в мусорку. И я напомнил ему, что былые времена — это всего полгода назад! Лефтерис Арапакис основатель организации "Эналейа"

В Греции из моря каждый месяц достают тонны пластикового мусора и утерянных сетей. Но организация "Эналейа" планирует заняться их переработкой.

Сети, веревки и многое другое мы отправляем за границу, где все это перерабатывают и делают носки, купальники и другие полезные вещи. Пластик, жестяные банки и другие отходы мы помещаем на перерабатывающий конвейер, который мы разработали с лицензированной компанией Лефтерис Арапакис основатель организации "Эналейа"

Но что нужно сделать для устранения "пластиковой угрозы" для мирового океана?

Нужно сотрудничество на всех уровнях. Люди должны перестать выбрасывать пластик, компании должны перестать его использовать как основной материал, а власти должны им в этом помочь. А мы должны продолжать вылавливать его из воды Лефтерис Арапакис основатель организации "Эналейа"

Благодаря проекту рыбаки почувствовали свою причастность к благому делу. Они понимают, что очисткой моря они помогают самим себе. Христос Панайоту помогает "Эналейе":

"Пока весь этот мусор в море: бутылки, пакеты, пластик, даже мотоциклы и велосипеды... Работа должна продолжаться. Ведь море — наша жизнь"

Пластиковые отходы — самая главная угроза для мирового океана. Экологические организации взывают к экстренным мерам. По их словам, если их не принять, в опасности окажется все человечество