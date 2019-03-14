Сейшелы: бой с пластиковыми отходами

Сейшельские острова... Изумрудная вода и белоснежные чистые пляжи. Но это только на первый взгляд . Проблема загрязнения океана и побережья пластиковыми и другими отходами добралась и до этих райских, как их называют туристы, мест.

Зара Пардивалла, активистка и основатель некоммерческой организации "Океанский проект: Сейшелы", и ее помощница, собирают на пляжах банки из-под пива, соков, стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты. Их не счеть. По данным ООН, только за прошлый год в океан попало порядка 13 миллионов тонн пластика.

Из-за мусора, оставленного человеком, страдают обитатели морских глубин: сто тысяч погибает ежегодно. В их числе и исчезающие виды. Эта черепаха запуталась в нейлоновых веревках . Волонтеры регулярно чистят пляжи, собирая десятки килограммов отходов в день. Но этих мер недостаточно.

Зара Пардивалла, "Океанский проект: Сейшелы": "Я думаю, самое важное, что мы сможем сделать - это повлиять на мышление людей. Мы сразу поняли, что уборка пляжей, сбор пластика, только одно направление деятельности. Людям необходимо рассказывать о существующей проблеме, чтобы они постепенно меняли свои привычки в повседневной жизни".