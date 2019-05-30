Футбольный праздник едет в Лондон

Первый из двух еврокубков отправляется в Туманный Альбион. Футбольный праздник, начавшийся в Баку продолжится в Лондоне. "Челси" стал победителем Лиги Европы. Те болельщики "синих", преодолевшие целый континент, чтобы воочию наблюдать на финалом, однозначно не пожалели об этом.

Болельщики "Челси" даже не пытались скрыть свои эмоции:

"Мы проделали долгий путь. Но они сделали все, чтобы это оказалось не зря"

"Фантастика. Абсолютный восторг. Ничего не предвещало того, чтобы мы выиграем 4:1. Мы играли шедеврально во втором тайме. Просто сказка"

"Честно сказать, победа "Челси" сегодня - осуществление моей самой заветной мечты. Я просто счастлив"

Что для одних стало праздником - для других оказалось обидным разочарованием:

"Провальные 15 минут. Еще в первом тайме силы были равны, но за первые 15 минут после перерыва мы пропустили неожиданные три гола и игра окончена. При счете 3:0, что ты можешь сделать?"

"Обидно, что мы проделали такой путь и проиграли 4:1. Сплошное разочарование"

Для Баку и Азербайджана честь принимать финал такого уровня – отличная возможность показать себя миру...

Но захотят ли вернуться туда фанаты, преодолевшие почти 5 тысяч км для того, чтобы посмотреть на проигрыш своей команды?