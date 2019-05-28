"Челси"-"Арсенал": кто кого?

Последние приготовления к финалу Лиги Европы. В среду в Баку будет разыгран второй по значимости еврокубок. За трофей поборются "Челси" и "Арсенал". Для подопечных Унаи Эмери, которые заняли пятое место в чемпионате Англии, победа в Лиге Европы - это единственная возможность пробиться в Лигу чемпионов.

На прошлой неделе стало известно, что в Баку не поедет полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, хотя власти Азербайджана заявили, что приняли все меры для того, чтобы игрок чувствовал себя в безопасности.

"Конечно, для нас это большая потеря. Мы очень расстроены. Но это политический вопрос, поэтому мы мало что можем сказать. Мы огорчены, но мы должны выиграть, мы должны это сделать ради Мхитаряна и ради игроков, пропустивших сезон из-за травм", - говорит игрок "Арсенала" Сократис Папастатопулос.

У "Челси" есть два козыря. Их имена – Оливье Жиру и Пьер-Эмерик Обамейанг. Эти два игрока входят в тройку лучших бомбардиров Лиги Европы в этом сезоне. На их счету 10 и 8 забитых мячей. Большие надежды команда возлагает и на полузащитника Эдена Азара, который уже летом может перейти в "Реал".

В этом году "Челси" стал третьим в Премьер-лиге, а потому команда Маурицио Сарри независимо от итогов матча в Баку гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Незадолго до финала выяснилось, что команды вернули 6 тысяч билетов, которые были выделены для фанатов клубов. Многие болельщики отказались от идеи лететь из Баку из-за высокой стоимости проживания в отелях и цен на авиабилеты.