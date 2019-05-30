Высадка в Нормандии: неизвестная война Джорджа Стивенса

Эти впечатляющие кадры, снятые в июне 44-го, дают представление о масштабе происходившего тогда на нормандских пляжах. Тот самый день, который оказался самым длинным) в истории Второй мировой войны.

Высадка на Омаха-бич 6-го июня 1944-го года Фото Рейтер (архив)

Войска союзников перед высадкой в Нормандии Фото Рейтер (архив)

Военный оператор Джордж Стивенс был прикомандирован к армейским частям командующим операцией генералом Дуайтом Эйзенхауэром. Вместе с солдатами он прошел до Парижа, а потом отправился на восток - чтобы собирать свидетельства зверств нацистов.

Высадка в Нормандии 6-го июня 1944-го года Фото Рейтер

Рассказывает сын режиссера Джордж Стивенс мл.: "Это Дахау. Никто не ожидал, что там могут обнаружить погибших узников - в таких количествах. Там были штабеля исхудавших тел. И именно тогда, как понял из рассказов отца, он решил, что нужно собирать улики происшедшего. Отец был командиром подразделения, он не мог не понять, какое впечатление увиденное произвело на его подчиненных.

Думаю, что сегодняшняя объединенная Европа сильна, пусть и существуют различия. Мне кажется, что общие интересы, общие цели были осознаны и сформулированы после окончания Второй мировой войны, и это, на мой взгляд, колоссальное достижение, служащее на общее благо всех европейцев".

75 лет назад, 6-го июня 1944-го года командование союзных войск отправило во Францию больше двух миллионов человек.

Высадка союзников в Нормандии 6-го июня 1944-го года Фото Рейтер

В европейскую историографию это событие вошло под названием Нормандская битва. Чтобы пройти чуть меньше 300 км, отделяющих пляжи Ла-Манша от Парижа, солдатам потребовалось больше двух месяцев.

Разрушенный собор в одном из городов в Нормандии Фото Рейтер (архив)

Сегодня это расстояние преодолевается на машине за два часа.