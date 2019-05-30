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Высадка в Нормандии: неизвестная война Джорджа Стивенса
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"George Stevens collection", bibliothèque du Congrès

Высадка в Нормандии: неизвестная война Джорджа Стивенса

 Елена Караева 
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Эти впечатляющие кадры, снятые в июне 44-го, дают представление о масштабе происходившего тогда на нормандских пляжах. Тот самый день, который оказался самым длинным) в истории Второй мировой войны.

Фото Рейтер (архив)
Высадка на Омаха-бич 6-го июня 1944-го годаФото Рейтер (архив)
Фото Рейтер (архив)
Войска союзников перед высадкой в НормандииФото Рейтер (архив)

Военный оператор Джордж Стивенс был прикомандирован к армейским частям командующим операцией генералом Дуайтом Эйзенхауэром. Вместе с солдатами он прошел до Парижа, а потом отправился на восток - чтобы собирать свидетельства зверств нацистов.

Фото Рейтер
Высадка в Нормандии 6-го июня 1944-го годаФото Рейтер

Рассказывает сын режиссера Джордж Стивенс мл.: "Это Дахау. Никто не ожидал, что там могут обнаружить погибших узников - в таких количествах. Там были штабеля исхудавших тел. И именно тогда, как понял из рассказов отца, он решил, что нужно собирать улики происшедшего. Отец был командиром подразделения, он не мог не понять, какое впечатление увиденное произвело на его подчиненных.

Думаю, что сегодняшняя объединенная Европа сильна, пусть и существуют различия. Мне кажется, что общие интересы, общие цели были осознаны и сформулированы после окончания Второй мировой войны, и это, на мой взгляд, колоссальное достижение, служащее на общее благо всех европейцев".

75 лет назад, 6-го июня 1944-го года командование союзных войск отправило во Францию больше двух миллионов человек.

Фото Рейтер
Высадка союзников в Нормандии 6-го июня 1944-го годаФото Рейтер

В европейскую историографию это событие вошло под названием Нормандская битва. Чтобы пройти чуть меньше 300 км, отделяющих пляжи Ла-Манша от Парижа, солдатам потребовалось больше двух месяцев.

Фото Рейтер (архив)
Разрушенный собор в одном из городов в НормандииФото Рейтер (архив)

Сегодня это расстояние преодолевается на машине за два часа.

Фото Рейтер
Пляж в Нормандии сегодняФото Рейтер

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