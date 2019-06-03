Высадка в Нормандии: подвиг в жизни и на экране

Актеры сериала "Братья по оружию" встретились с ветеранами Второй мировой войны во Франции в преддверии празднования 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
Сериал 2001 года прослеживает путь молодых американских десантников от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия через высадку в Нормандии, Нидерландах и Германии до окончания войны.
Актёры встретились со своими прототипами в городке Сент-Мари-дю-Мон в Нормандии.
Особенно значимой эта встреча была для тех, кто лишь сыграл на экране то, через что эти люди прошли сами.
"Братья по оружию" спродюсировали как и в 1998 году фильм "Спасая рядового Райана" Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Сериал был удостоен в 2002 году премией "Золотой глобус" и 6 статуэтками "Эмми"