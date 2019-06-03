Высадка в Нормандии: подвиг в жизни и на экране

Актеры сериала "Братья по оружию" встретились с ветеранами Второй мировой войны во Франции в преддверии празднования 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Сериал 2001 года прослеживает путь молодых американских десантников от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия через высадку в Нормандии, Нидерландах и Германии до окончания войны.

Актёры встретились со своими прототипами в городке Сент-Мари-дю-Мон в Нормандии.

Мы потеряли столько людей, что даже думать об этом не хочется Гарольд Стивенс, ветеран Второй мировой войны

Это очень важно - 75-я годовщина. Потому что в следующем году нас будет еще меньше Эдвард Бёрк, ветеран Второй мировой войны

Особенно значимой эта встреча была для тех, кто лишь сыграл на экране то, через что эти люди прошли сами.

Я не был столько осведомлен до тех пор, пока не получил роль в сериале. А уже когда я начал изучать тему, их истории... То, что они совершили - восхищает. Как им это удалось сделать. Та эра... Невообразимо, через что пришлось пройти этому миру. А они сделали это будучи столь молодыми Рене Морено, исполнитель одной из ролей в сериале

Мы не сможем узнать об этом через книги или телефильмы. И конечно мы там не были. Кажется, что мяч оказался на нашей стороне поля, и теперь наша очередь его вести. И тогда мы сможем передать его людям, напоминая, через что пришлось пройти этим парням и на какие жертвы они пошли Николас Аарон, исполнитель одной из ролей в сериале

"Братья по оружию" спродюсировали как и в 1998 году фильм "Спасая рядового Райана" Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Сериал был удостоен в 2002 году премией "Золотой глобус" и 6 статуэтками "Эмми"