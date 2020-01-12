В Дортмунде обезвредили бомбы времен Второй мировой войны

Более 14 тысяч человек были эвакуированы в Дортмунде на западе Германии: во время строительных работ в центре города обнаружили два неразорвавшихся снаряда времен Второй мировой войны. Для проведения операции по их обезвреживанию власти предписали покинуть свои дома тем, кто проживает в радиусе 500 метров от опасной находки. Были временно закрыты железнодорожный вокзал, национальный музей футбола, две клиники и два дома престарелых.

Ежегодно в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где и расположен Дортмунд, обезвреживают около 2 тысяч бомб. Всего в конце войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн снарядов. Примерно 20% из них так и не разорвались.

В 2017 году из-за операции по обезвреживанию взрывного устройства во Франкфурте-на-Майне были эвакуированы 60 тысяч человек.

В Дортмунде саперам понадобилось несколько часов для разминирования снарядов. Ими оказались 250-килограммовые британская и американская бомбы