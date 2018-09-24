"Золотой мяч" в женском футболе

Французское издание France Football, учредившее престижную награду "Золотой мяч" в 1956 году , с текущего года будет вручать этот приз не только мужчинам, но и женщинам. Победительницу определят журналисты из многих стран, специализирующиеся на женском футболе. Список из 15 претенденток на награду будет объявлен 8 октября.