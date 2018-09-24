Французское издание France Football, учредившее престижную награду "Золотой мяч" в 1956 году , с текущего года будет вручать этот приз не только мужчинам, но и женщинам. Победительницу определят журналисты из многих стран, специализирующиеся на женском футболе. Список из 15 претенденток на награду будет объявлен 8 октября.
"Золотой мяч" в женском футболе
"Золотой мяч" в женском футболе
Главный редактор журнала Паскаль Ферре говорит: "Я, как и многие другие, уверен, что женский футбол достиг зрелости, в нашем решении нет оппортунизма. Это логично. Женский футбол приобретает широкий размах". По словам Ферре, более 760 миллионов человек посмотрели игры последнего чемпионата мира по футболу среди женщин, прошедшего в 2015 году.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.
Международная федерация футбола ФИФА вручает приз лучшей футболистке с 2001 года. Наибольшее количество наград завоевала бразильская нападающая Марта Виейра да Силва, которая становилась футболисткой года несколько раз.