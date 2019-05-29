Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Во вторник новый президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника о лишении Саакашвили гражданства.

Саакашвили подчеркнул, что не собирается участвовать в политической жизни страны, более того, опасается это делать. Но в то же время он высказал готовность помочь советом новой президентской команде, если возникнет такая необходимость.

Михаилу Саакашвили украинское гражданство даровал Пётр Порошенко в мае 2015 года. Однако уже вскоре глава Одесской области вступил в конфликт с Киевом, и летом 2017-го Саакашвили был лишён паспорта. Он пытался восстановить права через суд, прорвавшись на территорию Украины через польскую границу. Но экс-губернатора выдворили обратно в Польшу.